Lieder und Gedichte

Mosbach. Ann-Kathrin Schneider und Klez´amore gastieren am Freitag, 16. Dezember, im fideljo, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18. Das Konzert findet in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Neckarelz und „Herz statt Hetze“ des NOK statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt. Zu hören sind Lieder, Gedichte und Geschichten zum jüdischen Chanukka-Fest und zur Advents- und Weihnachtszeit aus aller Welt. Tickets gibt es im fideljo, bei der Touristik-Info Mosbach oder online: www.fideljo.de. Bild: Winfried Dracheneder

