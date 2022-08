Lichterfest im Landesgartenschau-Park

Mosbach. Mit einem Lichterfest feiert Mosbach den 25. Geburtstag des Landesgartenschau-Parks am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr. Dazu ist im Rahmen des „Mosbacher Sommers“ ein facettenreiches Programm im Stadtgarten geboten. Rund um den Stadtgarten-See gibt es zahlreiche Licht-Effekte und viel Show, während die Band „Frank Family“ mit Live-Musik auf der Seebühne das musikalische Glanzlicht des Abends setzen wird. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Veranstaltung wird vom Förderverein „Stadtpark Mosbach“ und weiteren Sponsoren unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fließendes Licht im Park

Für verblüffte Blicke und eine verzauberte Atmosphäre wird „Mr. Flo’s Magic Show“ schon von Beginn der Veranstaltung an in den Bürgergärten sorgen. Besondere Akzente durch fließendes Licht in unterschiedlichen Farben und Höhen wird die Firma „WMW Sound & Light“ setzen. „ArtArtistica“ wird den Stadtgartensee in Kerzenschein tauchen und spazierende Stelzenläufer werden für Aufsehen sorgen.

Neben den zahlreichen Illuminationen im Park werden filigrane Riesenseifenblasen die Besucher begeistern. Während einer Geländeführung wird Birgit Dallinger die Entstehungsgeschichte des Parks erzählen.

Der Kunstverein im Alten Schlachthaus öffnet an diesem Abend seine Ausstellung „I counted the stars tonight“ von Patricia Lambertus bis 21.30 Uhr. Zum Abschluss des Lichterfestes erstrahlt der Himmel durch ein beeindruckendes Feuerwerk.