Lesung über „Perspektive Patchwork“

Neckar-Odenwald-Kreis. Zur Lesung „Perspektive Patchwork“ am Internationalen Frauentag laden die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises und der Verein „DHBW friends for life“ am Mittwoch, 8. März um 18.00 Uhr ins Landratsamt in Mosbach ein.

Die erfahrene Managerin und selbst Patchworkerin Tanja Eggers wird an diesem Abend im Foyer des Hauptgebäudes in der Neckarelzer Straße in Mosbach aus ihrem aktuellen Buch lesen. Denn Patchwork ist mehr als Familie. Patchwork ist ein Lebensentwurf, der sich in Gesellschaft, Kultur und folglich auch in der Arbeitswelt widerspiegelt. Nach Meinung der Autorin geht es dabei um ganzheitliche Lebensmodelle, um die Verbindung von Privat- und Berufsleben und um den eigenen roten Faden. Mit ihrem Buch gibt Eggers persönliche Einblicke und teilt ihre Impulse.

Am Mittwochabend werden auch Landrat Dr. Achim Brötel, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Annette Vogel-Hrustic, zusammen mit der Alumnibeauftragten der DHBW Mosbach, Simone Keller-Löser, die Rektorin der DHBW Mosbach, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, sowie der Vorsitzende des Vereins „DHBW friends for life“, Gerhard Cherdron zu diesem Thema sprechen.

Die kostenfreie Veranstaltung steht allen Interessenten offen. Sie endet mit der Möglichkeit zur Reflexion, zum Erfahrungsaustausch mit Besuchern und Rednern und zur Vernetzung. Für das leibliche Wohl sorgen die Damen von „Mona Lisa“. Eine Anmeldung ist unter gleichstellungsbeauftragte@neckar-odenwald-kreis.de oder telefonisch unter 06261/84-2283 bis zum 6. März möglich.