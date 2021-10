Lesung mit Björn Stephan

Mosbach. Am symbolträchtigen Datum des 9. November um 20 Uhr liest Björn Stephan in der Mediathek Mosbach aus seinem Wende-Roman „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“. Mit der Lesung des Autors und Journalisten enden die 26. Mosbacher Buchwochen. Björn Stephan, geboren 1987 und aufgewachsen in Schwerin, lebt in München. Als Reporter schreibt er für die Zeit und für das SZ-Magazin. Seine Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet. unter anderem mit dem Deutschen Sozialpreis, dem Axel-Springer-Preis und dem Reporterpreis. „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ ist sein literarisches Debüt und wurde mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis 2021 ausgezeichnet.

