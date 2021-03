Aglasterhausen. Zwei Männer haben am Dienstagnachmittag einen mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufswagen aus einem Supermarkt in Aglasterhausen gestohlen. Gegen 14.45 Uhr war einer der Diebe in dem Geschäft in der Straße „Im oberen Tal“ und lud seinen Einkaufswagen mit Artikeln im Wert von knapp 120 Euro voll. Anschließend schob er diesen über die Eingangstüre, welche von seinem Komplizen offengehalten wurde hinaus auf den Parkplatz. Eine aufmerksame Angestellte rannte den beiden Männern hinterher und rief die Polizei. Die Täter wurden wenig später von Polizeibeamten angetroffen und müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.