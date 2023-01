Lauf der Zeit im Blick

Mosbach. Katie Freudenschuss kommt am Freitag, 3. Februar, mit ihrem neuen Musik-Kabarett-Programm „Nichts bleibt wie es wird“ in das fideljo, das Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Position beziehen

In ihrem Programm „Nichts bleibt wie es wird“ beobachtet Katie Freudenschuss den Lauf der Zeit und unsere Möglichkeiten in diesem Rennen eine Position einzunehmen. Dass es am Ende ein Hinterherlaufen ist, erzeugt existentielle Fragestellungen, die sie schonungslos und direkt stellt:“ „Was bleibt wohl von uns übrig, wenn wir nicht mehr sind?“ oder „Wird es das Z-Wort-Schnitzel auf die nächste Speisekarte schaffen“. Die preisgekrönte Entertainerin versteht es eine abwechslungsreiche Mischung aus Kabarett, eigenen Songs, Stand-up und Improvisation auf die Bühne zu bringen. Mutig, emotional und mit offenem Visier. Mit großer musikalischer Vielfalt versteht sie es, die großen und kleinen Begegnungen und Begebenheiten in Worte oder Kompositionen zu fassen. Bild: Veranstalter