Läufe feiern Premiere

Mosbach. In knapp drei Wochen, am Dienstag, 20. September, veranstaltet der Badische Leichtathletik-Verband den 1. AOK Firmenlauf Mosbach für Firmen, weitere Organisationen und Einzelläufer in und um Mosbach. Nach dem Startschuss um 18 Uhr auf dem Messplatz geht es auf die rund fünf Kilometer lange Strecke, welche in zwei Runden absolviert wird. Dabei ist der Streckenverlauf weitgehend eben, so dass auch Gelegenheitsläufer und Einsteiger glücklich die Ziellinie überlaufen können. Mit von der Partie sind auch die „Sambanditos“, die die Läufer mit ihrer brasilianischen Trommelkunst vom Streckenrand aus tatkräftig unterstützen und lautstark anfeuern werden. Bereits vor seiner offiziellen Amtseinführung hat Oberbürgermeister Stipp angekündigt, beim 1. AOK Firmenlauf Mosbach dabei zu sein und selbst an der Startlinie zu stehen.

Anmeldungen sind online unter https://mosbach.bw-running.de bis zum offiziellen Meldeschluss am Freitag, 9. September, um 12 Uhr möglich.

Starten dürfen alle, die Spaß an der Bewegung haben – Mitarbeiter in Unternehmen, Organisationen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Ämtern, Behörden, Teilnehmer von Lauf-Treffs und auch Einzelläufer sowie (Nordic-) Walker.

Im Zieleinlauf versorgt die AOK Baden-Württemberg alle Teilnehmer. Nachdem die Energiereserven wieder aufgetankt wurden, finden die Siegerehrungen direkt im Anschluss an den Lauf auf dem Zielgelände statt. Neben den 4er-Team-Wertungen Frauen und Männer werden zudem die drei schnellsten Mixed-Teams (zwei Frauen, zwei Männer) sowie das größte Laufteam gekürt. Informationen rund um die Firmenläufe und zu weiteren interessanten Laufthemen gibt es auf www.bw-running.de oder bei BW-Running auf Instagram (www.instagram.com/bwrunning) und Facebook (www.facebook.com/bwrunning).