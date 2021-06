Künstlerisch Grenzen überwinden

Mosbach. Unterschiedlicher könnten die Werke der 16 Künstler in der Ausstellung „Grenzraum knüpft Verbindungen“, die am Freitag im Landratsamt in Mosbach eröffnet wurde, nicht sein.

Eine Stahlskulptur „The Gate is Open“ begrüßt gewissermaßen den Besucher. Künstler Frank Hiller bezieht sich mit dieser Arbeit auf das Zitat von Ronald Reagan vor über 30 Jahren: „Mister Gorbatschow, open this gate! Mister Gorbatschow tear down this wal!“ Der Künstler will aber auch die Frage aufwerfen, was wir heute aus den offenen Toren machen. Nutzen wir die Freiheit und knüpfen Verbindungen?

Jubiläum gefeiert

Verbindungen geknüpft, haben 1990 der Neckar-Odenwald-Kreis und der Landkreis Görlitz (damals noch Landkreis Löbau-Zittau). Das 30-jährige Bestehen dieser Partnerschaft wurde im vergangenen Jahr nicht gefeiert, weshalb sich Landrat Dr. Brötel besonders freute, die Freunde aus Görlitz wieder einmal „bei uns“ begrüßen zu können.

„Grenzraum knüpft Verbindungen. Das ist mit Blick auf die Oberlausitz im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien nicht etwa überraschend, sondern sogar geradezu so etwas wie ein fester Bestandteil der historischen DNA“, meinte Achim Brötel in seiner Begrüßung.

Denn „dort wo die Grenzen im Laufe der Geschichte mehrfach hin und her verschoben wurden, hat man schon naturgemäß einen ganz anderen Zugang zu einem solchen Thema“.

Einen Zugang, den sich die 16 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Österreich, Polen, Slowenien, Italien und Tschechien in Zittau des internationalen Kunstprojekts in dessen Rahmen die ausgestellten Werke entstanden, 2018 bei einem einwöchigen Aufenthalt in Zittau erarbeiteten.

Der Landkreis Görlitz hatte das Projekt aufgrund der Bewerbung der Stadt Zittau um den Kulturhauptstadt Titel 2025 initiiert und gemeinsam mit der Regionalgalerie Liberec realisiert. Collagen, Skulpturen, Textilobjekte und Installationen zeigen die verschiedenen Sichtweisen, Ideen und Methoden, die Erlebnisse künstlerisch wiederzugeben.

Das Kunstprojekt sei „wichtig, denn es zeigt nicht nur Grenzen auf und wie sie zu überwinden sind“, sondern überwinde auch Grenzen „in den Köpfen“, so der Görlitzer Landrat Bernd Lange. Viele Menschen in der Region empfänden die Grenzen als „grenzlästig“ und wären für eine Grenzöffnung. Der Reichtum der Kulturen, im Fall von Görlitz von Tschechien und Polen, ergänze sich. Es ergänze sich nicht nur, befand der dritte Grußwortredner, Alois Gerig. Ein solch großes, gemeinsames Werk sei geradezu „friedensstabilisierend“. Er wünschte allen, dass sie sich von der Ausstellung inspirieren ließen, bevor er das Wort an Kuratorin und Projektleiterin Gisela Hafer weitergab.

Anekdoten erzählt

Gisela Hafer stellte Künstler und Werke kurz vor und erzählte lebhaft ein paar Anekdoten aus der einwöchigen Exkursion.

Beeindruckend die große Arbeit von Katarina Spacal. Handgewebte und genähte Stücke, die gewissermaßen ein Suchbild ergeben. „Der versteckte Löwe“ lautet der Titel des vom Stollschen Haus in Zittau inspirierten Werks. Denn im Gebäude befindet sich ein Relief des Markuslöwen – versteckt vor der Öffentlichkeit. „Und wo ist er hier?“, fragt eine Besucherin, während sie das Kunstwerk studiert. Ebenfalls versteckt in einer Falte, nur die Flügel sind zu erahnen.

Ganz ohne Geheimnis, aber nicht weniger faszinierend ist Zdena Safková-Reháková künstlerische Umsetzung. Drei große Leinwände, die auf den ersten Blick kaum Rückschlüsse auf das Dreiländereck zulassen. Die Künstlerin bezieht sich in ihrem Werk jedoch auf die Fastentücher und die tschechischen Protestanten, die im 17. und 18. Jahrhundert ihr Land verlassen mussten, und in der Region empfangen wurden.

Collagen und Skulpturen

Das christliche Motto Glaube, Liebe, Hoffnung untertitelt den dreiteiligen Zyklus aus Kreisen in verschiedenen Farbschattierungen in grün, rot und blau.

Schwer tun sich viele Betrachter mit Eva Vlasákovás Werk „Der Schatz“. „Es ist vielschichtig, im Wohnzimmer aufhängen würde ich es aber nicht“, gibt ein Herr lächelnd zu. Die Collage aus Nähgarn, diversen Spitzen und Stoffen ist vom Deutschen Damast- und Frottiermuseum sowie den Epitaph in der Klosterkirche inspiriert. nak