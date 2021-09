Kongress in Mosbach

Mosbach. Vom 22. bis 26. September findet in Mosbach der internationale Jahreskongress der Europäischen Märchengesellschaft (EMG) statt. In Kooperation mit dem Bildungshaus Neckarelz und mit der großzügigen Unterstützung durch die Stadt Mosbach, die als Tagungszentrum die Alte Mälzerei zur Verfügung stellt, widmet sich der Kongress dem Thema „Wahr-Nehmung – Märchen, Sinn und Sinne“.

Vielfältiges Angebot

Interessierte und Fachleute aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen zusammen, um sich über Fragen der Sinneswahrnehmungen in den Märchen und den sich daraus ergebenden Sinnzusammenhängen nachzudenken: Was nehmen die Märchenfiguren wie wahr, was hören, sehen, riechen, schmecken die Märchenfiguren und was sagt das über uns aus? Wie bildet sich das, was wir für wahr halten, aus unseren Sinneswahrnehmungen heraus? Und was erzählen die Märchen vom Sinn? Das Programm bietet ein vielfältiges Angebot an Vorträgen, Workshops und Märchenerzählen.

Vorträge in der Alten Mälzerei

Der Kongress wird am Mittwochnachmittag eröffnet und endet am Sonntag zum Mittag. An den Vormittagen finden Vorträge statt. Zentraler Veranstaltungsort ist die Alte Mälzerei. An zwei Nachmittagen treffen sich Arbeitsgemeinschaften in kleineren Gruppen. Stadtführungen in Mosbach laden dazu ein, den Ort kennenzulernen.

Einige Veranstaltungen bringen das Thema in die Öffentlichkeit: Am Mittwochvormittag gehen Märchenerzähler in einige Grundschulen. An den Abenden werden Märchen erzählt, wobei am Donnerstagabend, 23. September, um 20 Uhr an unterschiedlichen Orten auch für die Öffentlichkeit geöffnet wird.

