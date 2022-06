Klarer Sieg für Julian Stipp

Mosbach. Klarer Sieg für den Herausforderer: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mosbach setzte sich Herausforderer Julian Stipp klar gegen Amtsinhaber Michael Jann durch, der sich für eine dritte Amtszeit beworben hatte. Stipp kam auf 80 Prozent, Jann auf knapp unter 20 Prozent. Die Amtszeit von Oberbürgermeister Michael Jann endet am 31. August.

Wahlberechtigt waren 18 537 Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt, 7656 gingen dann auch zur Wahl. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 41,3 Prozent. Wenig angesichts der Bedeutung einer solchen Wahl! Ungültige Stimmen gab es 55, gültige Stimmen 7601.

Auf Julian Stipp entfielen 6081 Stimmen, was 80 Prozent entspricht. Für Michael Jann stimmten 1512 Wähler, was 19,9 Prozent entspricht.

Aufgegliedert auf die Wahlbezirke hat sich Julian Stipp überall klar durchgesetzt. Lediglich in Sattelbach (24,8 Prozent), im Wahlbezirk Nicolaus-Kistner-Gymnasium (23 Prozent) und im Wahlbezirk Waldstadt (22,4 Prozent) kam Jann überhaupt über die 20-Prozent-Marke. Am schwächsten schnitt er in Diedesheim ab, wo er auf 13,9 Prozent kam.

Julian Stipp punktete am stärksten in Diedesheim (86,1 Prozent), im Wahlbezirk Elzstadion (86 Prozent) und in Lohrbach (85 Prozent). Auch bei der Briefwahl lag Stipp in allen Bezirken klar vorne.

In einer ersten Stellungnahme kündigte Stipp an, er wolle zum Wohle Mosbachs mit allen Kräften der Stadt konstruktiv zusammenarbeiten. Und er reiche allen die Hand, die ihn nicht gewählt haben.

Schon kurz nach Schließung der Wahllokale hatten sich zahlreiche Menschen vor dem Rathaus versammelt und auf das Ergebnis gewartet. Überraschend kam der Sieg von Julian Stipp am Ende nicht – bereits nach den ersten Hochrechnungen war klar, dass die Stadt ein neues Oberhaupt bekommen wird. Zwischenzeitlich lag der Herausforderer bei über 80 Prozent der Stimmen.

Der erste Bewerber für die Bürgermeisterwahl war Amtsinhaber Jann gewesen; er wollte der „Hauptstadt des Neckar-Odenwald-Kreises“ in einer dritten Amtszeit vorstehen – das hatte er bereits zu Beginn des Jahres artikuliert. Der aus Limbach stammende Herausforderer Julian Stipp und neue Oberbürgermeister ist 36 Jahre alt. Er ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Salach im Landkreis Göppingen. Für ihn sei es eine besondere Aufgabe, die eigene Heimat mitzugestalten, sagte er bei seiner Bewerbungs-Verkündung am 6. Mai. Als langjähriges Mitglied des Gemeinderats Limbach kenne er Mosbach und den Kreis.