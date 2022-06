Julian Stipp siegt klar bei OB-Wahl in Mosbach

Mosbach. Klarer Sieg für den Herausforderer: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mosbach setzte sich Herausforderer Julian Stipp klar gegen Amtsinhaber Michael Jann durch, der sich für eine dritte Amtszeit beworben hatte. Stipp kam auf 80 Prozent, Jann auf knapp unter 20 Prozent. Die Amtszeit von Oberbürgermeister Michael Jann endet am 31. August,

Wahlberechtigt waren 18 537 Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt, 7656 gingen dann auch zur Wahl. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 41,3 Prozent. Wenig angesichts der Bedeutung einer solchen Wahl! Ungültige Stimmen gab es 55, gültige Stimmen 7601. Auf Julian Stipp entfielen 6081 Stimmen, was 80 Prozent entspricht. Für Michael Jann stimmten 1512 Wähler, was 19,9 Prozent entspricht.

