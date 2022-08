Jubiläum LGS wird gefeiert

Mosbach. Vor einem Vierteljahrhundert richtete Mosbach die 15. Baden-Württembergische Landesgartenschau aus. Am Samstag, 27. August, startet das Jubiläumsfest ab 18 Uhr rund um den Stadtgartensee mit einem facettenreichen Programm – der Eintritt ist frei. Auch heute noch ist der Park ein beliebtes Naherholungsgebiet und Treffpunkt für Jung und Alt. Dank zahlreicher Aktivitäten des Fördervereins Stadtpark Mosbach und der Hilfe von Sponsoren konnte die Anziehungskraft bis heute erhalten bleiben.

Für verblüffte Blicke und eine verzauberte Atmosphäre sorgt Mr. Flo’s Magic Show schon von Beginn der Veranstaltung an in den Bürgergärten. Filigrane Riesenseifenblasen erschaffen auf der großen Wiese im Stadtgarten schillernde Momente, ein Schauspiel, das zum Mitmachen anregt. Die Firma WMW Sound & Light setzt den Park durch Lichtinstallationen in Szene. ArtArtistica taucht den Stadtgartensee in Kerzenschein, während spazierende Stelzenläufer für Aufsehen sorgen.

Birgit Dallinger erzählt bei ihrer Geländeführung die Geschichte von damals und der Kunstverein im Alten Schlachthaus lädt bei verlängerten Öffnungszeiten zur Ausstellung „I counted the stars tonight“ von Patricia Lambertus ein.

Hausmusik zu hören

Als musikalischer Höhepunkt wird Hausmusik von der Band „Frank Family“ neu interpretiert. Mike Frank, Kopf der Band „Me and the Heat“ mit seiner Frau Christin Kieu und Tochter Sabah, präsentieren internationale Songs in kleiner, feiner akustischen Art und Weise. Gitarre, Keyboard gepaart mit einzigartigem dreistimmigem Gesang, etwas Percussions und fertig ist der Sound der Musikerfamilie. Als viertes Bandmitglied fungiert Giovanni Emanuele, seines Zeichens Schlagzeuger von „Me and the Heat“.

Aufgrund der langanhaltenden extremen Trockenheit und der daraus resultierenden Brandgefahr wird das geplante Feuerwerk durch eine Feuertanzshow von artArtistica ersetzt. Die Gäste erleben eine theatralische Inszenierung, von romantisch bis spektakulär. Ein vielseitiges Angebot von Speisen und Getränken rundet den Abend ab.