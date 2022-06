Jubiläum ist ein Grund zum Feiern

Mosbach. Das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei feiert am 25. und 26. Juni sein 25-jähriges Bestehen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Am Samstag, 25. Juni, sorgt ab 16.30 Uhr DJ Aitmann für den perfekten Start. DJ Aitman ist in Mosbach kein Unbekannter. Die Abwechslung seiner Musik reicht vom relaxtem Warm Up zum explosiven Elektrosound. Er zeichnet sich aus durch den gekonnten Mix der Musikstile und trifft stets die gewünschte Stimmung des Publikums.

Um 18.30 Uhr findet die offizielle Begrüßung durch Oberbürgermeister Jann und den Geschäftsführer der Alten Mälzerei, H. Courdouan statt. Anschließend findet die Eröffnung der Ausstellung zur 25-jährigen Geschichte des Kultur- und Tagungshauses. Denn 25 Jahre Kultur- und Tagungszentrum ist der perfekte Anlass, um zurückzublicken.

Eine Ausstellung, bestehend aus historischen Fotografien, „Kultobjekten“ der ehemaligen Brauerei Hübner, Bauplänen, Videos und vielem mehr, nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch die Geschichte. Bunte Veranstaltungsplakate und diverse Exponate zeigen den Besuchern die Lebendigkeit der Alten Mälzerei als moderne Mosbacher Stadthalle.

Ab 20.30 Uhr geht es an diesem Abend musikalisch weiter. Die „Takanaka Club Band“, die 2021 mit dem ersten Platz beim Bundeskulturwettbewerb für Rock- und Popmusikgruppen in der Kategorie „Beste Cover/Revivalband“ ausgezeichnet wurde, überzeugt mit ihren Profi-Musikern mit weltweiter Tour-Erfahrung und sorgt für ausgelassene Stimmung.

Der Sonntag, 26. Juni, startet nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch. Ab 11 Uhr bietet die Brasserie der Mälzerei einen leckeren Brunch an. Leckere Speisen bei traumhafter Aussicht und unterhaltsamer Live-Musik – das bietet der Jazz-Brunch bis 14 Uhr. Das Jazz-Duo „Sonrisa“ rundet mit beliebten Sounds aus der Jazz-Szene einen genussvollen Vormittag ab. (Nur mit Reservierung)

Ab 15 Uhr können sich die jungen Gäste auf viele Attraktionen freuen. Von Riesenbauklötzen über Kinderschminken bis hin zu Balanceübungen – da ist für jeden etwas dabei. Die Eltern können derweil bei Kaffee und Kuchen das Bühnenprogramm genießen, welches von der Tanzschule Tängo und der Mosbacher Musikschule gestaltet wird.

Den perfekten Ausklang bietet am Sonntag ab 18 Uhr das Duo „Strings Y Voz“. Die Sängerin Lisbanias Perez verzaubert ihre Zuhörer mit ihrer einmaligen Stimme in fünf Sprachen. Ihr Gegenpart, Christoph Stadtler, ein Ausnahme-Gitarrist, ergänzt den Gesang hervorragend. Neben eigenen Songs performt das Duo originelle und feinfühlige Coversongs.

Dank Fördergeldern aus dem Programm „Neustart Kultur“ sowie der Unterstützung von Kooperationspartnern kann das Bühnenprogramm eintrittsfrei angeboten werden.