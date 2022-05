Jann und Stipp sind die Kandidaten

Mosbach. Es bleibt bei zwei Kandidaten: Amtsinhaber Michael Jann und Herausforderer Julian Stipp treten am Sonntag, 26. Juni, bei der Bürgermeisterwahl in Mosbach gegeneinander an. Gestern um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist. „Es sind uns keine weiteren Bewerbungen zugegangen“, informierte Manuel Mayerhöfer, zuständig für die Wahl des Stadtoberhauptes, auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Heute, Dienstag, tagt der Gemeindewahlausschuss, und wenn dieses Gremium keine Einwände hat, dann sind beide Kandidaten für den Urnengang in Mosbach zugelassen.

Der erste Bewerber für die Bürgermeisterwahl war Amtsinhaber Michael Jann; er möchte der „Hauptstadt des Neckar-Odenwald-Kreises“ in einer dritten Amtszeit vorstehen – das hatte er bereits zu Beginn des Jahres artikuliert. Für den 62-jährigen Juristen steht auch schon jetzt fest, dass er die dritte Amtszeit komplett absolvieren wolle. „Halbe Sache mache ich nicht“, hatte Jann einst den FN gesagt.

Heimat mitgestalten

Der aus Limbach stammende Herausforderer Julian Stipp ist erst 36 Jahre alt. Er ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Salach im Landkreis Göppingen. Für ihn sei es eine besondere Aufgabe, die eigene Heimat mitzugestalten, sagte er bei seiner Bewerbungs-Verkündung am 6. Mai. Als langjähriges Mitglied des Gemeinderats Limbach kenne er Mosbach und den Kreis.

Gewählt wird, wie schon gesagt, am Sonntag, 26. Juni; sollte eine Stichwahl nötig sein, findet diese am Sonntag, 10. Juli, statt.