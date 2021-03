Mosbach. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus, die alljährlich um den 21. März, den Internationalen Tag gegen Rassismus, stattfinden.

Der lange Weg nach Mosbach

Mosbach beteiligt sich an den diesjährigen „Antirassismuswochen“, die vom 15. bis 28. März unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ stattfinden. Präsentiert werden Erfahrungsberichte von Geflüchteten, die ihren – oftmals langen und schwierigen – Weg nach Mosbach nachzeichnen.

Die Aktionswochen gehen auf das Massaker in der südafrikanischen Stadt Sharpeville im Jahr 1960 zurück. Eine friedliche Demonstration gegen das Apartheidsystem wurde damals von der Polizei blutig niedergeschlagen.

In der Folge kam es zu Streiks und Unruhen, woraufhin die südafrikanische Regierung den Ausnahmezustand ausrief und zig Tausende Streikende verhaftete. Doch die internationale Aufmerksamkeit über die Geschehnisse war groß und es gab massive Proteste gegen das Vorgehen der Regierungsbehörden. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in Folge in einer Resolution den 21. März zum „Internationalen Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung“ ausgerufen.

Der Gedenktag entwickelte sich über die Jahre zu Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus. In Deutschland werden die Aktivitäten im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert.

Die Stiftung setzt sich mit Modellprojekten für die Überwindung von Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischen Rassismus oder Rassismus gegenüber Menschen anderer Hautfarbe und Flüchtlingen ein.

Selbst produzierte Videos

Beispielhafte Projekte der Stiftung waren bislang: „Prominent gegen Rassismus“, „Schulter an Schulter“ und „Religionen laden ein“ sowie der Videowettbewerb „Aus meiner Sicht“. Angelehnt an das Videoprojekt „Aus meiner Sicht“, in dem Geflüchtete in selbst produzierten Kurzvideos über ihr Leben und ihre Erfahrungen sprechen, wurden vor Ort Statements von Geflüchteten eingeholt. Diese werden im Rahmen der Aktionswochen in loser Folge veröffentlicht.

Initiiert und durchgeführt wird die Aktion von der Stabstelle Migration und Integration der Stadt Mosbach in Zusammenarbeit mit der Persönlichen Referentin Andrea Hartmann.