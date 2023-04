In Mosbach zwei Polizisten angegriffen

Mosbach. In der Zelle des Polizeireviers Mosbach endete der Tag für einen 54-Jährigen, nachdem dieser zwei Polizeibeamte angegriffen hatte. Zunächst wurde gegen 18.45 Uhr eine stark betrunkene Person in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Dort lag der betrunkene Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Er ging sofort aggressiv auf die Polizisten los und versuchte, sie zu treten und zu schlagen. Er wurde in eine Zelle des Polizeireviers Mosbach gebracht. Da ein Atemalkoholtest über zwei Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

