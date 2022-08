In der Show wird gesungen und getanzt

Mosbach. Unter dem Motto: „Lasst uns Freunde sein – Die Kinderparty“ bringt Volker Rosin, der König der Kinderdisco, am 1. September um 16 Uhr im Großen Elzpark groß und klein zum Singen, Tanzen und Lachen.

Auf inzwischen über 40 Jahre Bühnenerfahrung kann der Musiker und Entertainer bereits zurückblicken. Mehr als 6 Millionen Tonträger belegen seinen Erfolg bei seinem jungen Publikum und machen ihn zu einem der erfolgreichsten Kinderkünstler Deutschlands.

In seiner Show wird gesungen, getanzt, gehopst und getrampelt. Dabei ist immer absolutes Mitmachen angesagt. Und natürlich hat er auch seine neuen Hits „Lasst uns Freunde sein“, „Baby Hai“ und „Mama Laudaaa“ im Gepäck. Daneben dürfen auch die beliebten Klassiker „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Känguru“ und „Das Lied über mich“ nicht fehlen.

Bei seiner Kinderdiscoparty folgt Hit auf Hit. Kein Körperteil bleibt ruhig und einige Kinder dürfen sogar auf die Bühne, um mit Volker Rosin persönlich zu singen. Dabei sind viele Eltern selbst schon mit den Songs von Volker Rosin aufgewachsen und erfreuen sich an den Liedern ihrer Kindheit. Im Finale erwartet die Kinder dann „Ki.Ka Tanzalarm“, „“Tanzfieber“ und der unverwüstliche „Hoppelhase Hans“.

Auch im Fernsehen stellt Volker Rosin seinen Ruf als hervorragender Kinderliedermacher, der mit fantasievollen Texten und fetzigen Melodien sein Publikum in Schwung bringt, unter Beweis. So ist er regelmäßig in der Sendung „Ki.Ka Tanzalarm“ (die er mit erfunden hat) zu sehen. Aber auch aus „Immer wieder sonntags“ und seiner Sendung „Lasst uns Freunde sein“ kennen ihn seine kleinen Fans. Der Kinderlieder-Macher bringt Schwung und Spaß in den Elzpark und steht auch nach dem Auftritt noch für Autogramme zur Verfügung. Tickets kosten im Vorverkauf und an der Tageskasse für Kinder fünf und für Erwachsene sieben Euro. Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, der Tourist Information Mosbach und unter www.reservix.de.