Impfaktion im Landratsamt

Mosbach. Eine weitere offene Impfaktion findet am Freitag, 17. Dezember von 10 bis 16 Uhr im Gebäude 6 des Landratsamts, Scheffelstraße 3 (ehemaliges Kreismedienzentrum), in Mosbach statt.

Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna sind an diesem Tag ohne vorherige Terminbuchung möglich. Entsprechend der verfügbaren Kapazität von rund 100 Impfungen werden um 10 Uhr Nummern vergeben, die eine Impfung an diesem Tag garantieren. Die Impfungen werden dann in der Reihenfolge der vergebenen Nummern durchgeführt. Die Impfwilligen erhalten jeweils eine zeitliche Einschätzung, wann die Impfung stattfinden wird.

Termine werden freigeschaltet

Zudem werden am Freitag, 10 Uhr, weitere Termine für die regionalen Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bödigheim freigeschalten. Anmeldungen sind auf der Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie telefonisch unter 06261/841111 (bis 14 Uhr) möglich.