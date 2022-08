Illegales Fahrzeugrennen bei Neckarzimmern

Neckarzimmern. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach einem Fahrzeugrennen zweier Pkw in der Nacht auf Sonntag in Neckarzimmern Zeugen. Eine Polizeistreife konnte gegen 2 Uhr beobachten, wie ein BMW einen weißen Audi TT auf der Hauptstraße in Richtung Mosbacher Kreuz überholte. Während des Überholvorgangs beschleunigte der unbekannte Fahrer des Audis stark. Auch der 20-jährige BMW-Fahrer erhöhte daraufhin seine Geschwindigkeit und beendete den Überholvorgang vor dem Audi. Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren im Anschluss mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Der BMW konnte durch die Streife eingeholt und angehalten werden. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer des weißen Audi mit Heilbronner Kennzeichen konnte entkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1