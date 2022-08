Illegales Autorennen in Mosbach

Mosbach. Nach einem vermeintlichen Fahrzeugrennen in der Nacht auf Dienstag in Mosbach sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer lieferte sich mutmaßlich kurz nach Mitternacht ein Straßenrennen mit einem 21-jährigen BMW-Fahrer. Der Unbekannte und der 21-Jährige fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der „Mosbacher Wanne“ stadtauswärts in Richtung Mosbacher Kreuz. Auf Höhe eines dortigen Schnellrestaurants konnte eine Streife den BMW einholen und einer Kontrolle unterziehen. Der zweite unbekannte Fahrzeuglenker floh anschließend mit seinem weißen Pkw über die Schillerstraße.

