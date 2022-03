Hoher Schaden bei Gebäudebrand

Neckarelz. In der Nacht zum Donnerstag geriet vor einem Gebäude im Neckarelzer Hohlweg aus bislang unbekannten Gründen ein Holzstapel in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf die Fassade und das Vordach des Hauses über. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte somit einen Vollbrand des Wohn- und Firmengebäudes verhindern. An dem von zwölf Personen bewohnten Haus entstand nach derzeitigem Kenntnisstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen können sich unter Telefon 06261/8090 melden.

