Hinter der Hochglanzfassade

Mosbach. Komödiantisch, medien- und sozialkritisch und menschliche Abgründe: Die Badische Landesbühne zeigt am Dienstag, 7. März, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach das Stück „Masken“ von Claude Chabrol und Odile Barski.

In der Inszenierung des Intendanten Carsten Ramm sind Thriller und Lustspiel vereint. Der „französische Hitchcock“ Chabrol holt aus zu einem medienkritischen Pamphlet gegen die leeren Glücksversprechen des Fernsehens. Ramm bringt das Drehbuch als sinnliches Theatererlebnis auf die Bühne.

Chabrol reißt in „Masken“ die Fassade des schönen Scheins ein und zeigt, was sich dahinter verbirgt: rücksichtslose Menschenverachtung und Habgier. Ein spannender Krimi über menschliche Abgründe und die Nähe von Wohlstand und Verbrechen.