Guter Start des Firmenlaufs

Mosbach. Rund 320 Läuferinnen und Läufer waren beim 1. AOK Firmenlauf Mosbach am Dienstag am Start. Bestes Laufwetter trug dazu bei, dass eine tolle Premiere des Laufevents in der Großen Kreisstadt gefeiert wurde. Pünktlich um 18 Uhr gab Susanne Engelhardt, Leiterin des AOK KundenCenter Mosbach, am Mess-platz den Start auf die beiden Runden durch den Stadtteil Neckarelz und entlang des Neckar frei. Begleitet von anfeuernden Zuschauern, begaben sich die zahlreichen Läufer, Walker und Nordic-Walker auf die rund fünf Kilometer lange Strecke.

Das Durchlaufen des Start- und Zielkanals nach Runde eins nutzten Moderator Sebastian Hess sowie die Fans am Straßenrand, um alle Teilnehmenden für ihre zweite und damit letzte Runde zu motivieren.

Viele Läuferinnen und Läufer freuten sich über den zusätzlichen Motivationsschub. Die Sambanditos sorgten für die nötige Energie auf den letzten Metern: Mit ihren Trommeln machten sie ordentlich Stimmung.

Ehrungen für schnellste Teams

Mit einer Zeit von 17:07 Minuten lief bei den Männern Fisnik Haxha vom Team „Noweda“ als Erster des sportlichen Feierabendevents über die Ziellinie. Bei den Frauen konnte sich Natalia Keil (Team „Keil-GmbH“) nach 20:01 Minuten über die schnellste Zeit freuen.

In der Team-Wertung kamen die vier schnellsten Frauen vom Team „Mann & Schröder Cosmetics“ mit einer Gesamtzeit von 1:35:45 Stunden. Das „MPDV Running Team“ vereinte die vier schnellsten Männer mit einer Zeit von 1:24:01 Stunden.

Die Mixed-Wertung entschied das Team der Johannes-Diakonie (1:25:16) für sich. Sie stellten zugleich mit 35 Teilnehmern das größte Laufteam. Die erfolgreichen Teams wurden im Anschluss an den Zieleinlauf auf der Eventbühne geehrt und bekamen Präsente der AOK Baden-Württemberg und von Erdinger Alkoholfrei überreicht.

Sie und alle weiteren Firmenläuferinnen und -läufer wurden mit stimmungsvoller Musik von DJ Christian Weick und Moderator Sebastian Hess im Ziel empfangen.

Für den Badischen Leichtathletik-Verband als Veranstalter des 1. AOK Firmenlaufs Mosbach war es eine gelungene Premiere: „Im ersten Jahr haben sich unsere Erwartungen mit über 300 Läuferinnen und Läufern voll erfüllt. Besonders freuen wir uns über die positive Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei solch einem echten Teamevent gemeinsam sportlich aktiv zu sein.“

Dank gelte den freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre, so Mareike Röder, Geschäftsführerin des Badischen Leichtathletik-Verbandes. Auch Thomas Spohrer, Marketingleiter der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld und freut sich schon heute auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.

Die Ergebnisse des 1. AOK Firmenlauf Mosbach stehen unter https://mosbach.bw-running.de/home zur Verfügung. In den Ergebnislisten können sich die Teilnehmer auch ihre Urkunden herunterladen.