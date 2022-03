Große musikalische Vielfalt

Mosbach. Die Mosbacher Kultband The Bautzy’s gastiert am Samstag, 12. März, im fideljo, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18. Ihr mit „Rock around the clock“ überschriebenes Programm lässt Hit auf Hit folgen, quer durch ihre über 59 Jahre Bühnenerfahrung. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Liebhaber, Freunde und Fans von Rock, Beat, Rhythm and Blues kommen bei den Konzerten der „Bautzy’s“ voll auf ihre Kosten. Die größten Hits aller Zeiten, Ohrwürmer, nationale und internationale Songs die man nie vergisst, werden live im Orginalsound, mit teilweise Original-Instrumenten dieser Epoche, auf die Bühne gezaubert.

Die wilden 60er, die 70er mit Woodstock und Flower Power, die 80er mit legendären Pop-Songs erleben ein Comeback und bilden den Rahmen für eine lockere und rockige Atmosphäre.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Große Vielfalt

Das Geheimnis des Erfolges der „Bautzy‘s“ und jeder ihrer Veranstaltungen ist es, dass die besten Titel der Musik-Legenden und somit die größten Erfolge der Musik-Geschichte präsentiert werden. Eine kaum zu übertreffende Vielfalt an Musikrichtungen und Interpreten sorgt für ein abwechslungsreiches Programm in einer angenehmen Lautstärke. Bands wie die Beatles, Rolling Stones, Kinks, Hollies, Animals, Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Spencer Davis, Status Quo, Rod Stewart, Peter Maffay, Drafi Deutscher, Westernhagen, Udo Lindenberg, Lords, CCR und viele andere werden live auf die Bühne geholt.

Einige Bandmitglieder blicken mittlerweile auf über 59 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Die entscheidenden und prägenden Jahre der Beat-, Rock- und Popmusik haben sie als „Bautzy´s“ selbst miterlebt. Der damals erworbene Bekanntheitsgrad wurde durch den Wiedereinstieg 2002, mit der Gründungsformation aus dem Jahre 1963, bei den Fans wieder geweckt. 2006 spielten sie bei der SWR 1-Party „Legends of Pop“ im Vorprogramm der legendären Rattles.

Sie haben mit der „Präsentation der größten Hits aller Zeiten“ eine Marktlücke entdeckt. Die Fangemeinde wächst stetig und das L-TV Landesfernsehen sowie die SWR 3- Landesschau wurde auf diese Kultband aufmerksam und berichtete schon mehrfach.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

The Bautzy’s, das sind aktuell: Franziska Banholzer, Solo-Gesang; Klaus Burkardt, Schlagzeug, Percussion; Rudolf Hörner, Bass, Saxophon; Franz Kern, Solo-Gesang, Gitarre; Franz Lack, Lead-Gesang, Leadgitarre; Hartmut Landhäußer, Keyboard, Gesang; Richard Leutz, Gesang, Rhythmus-Gitarre.

Tickets gibt es im zum Vorverkaufspreis von 13 Euro im fideljo oder unter www.fideljo.de, sowie an der Abendkasse für 16 Euro.