Genitalbeschneidung: Thema enttabuisieren, wachsam sein, aufklären

Neckar-Odenwald-Kreis. Willkommen geheißen durch die Klänge von Dr. Rainer Schulz war der Abend in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes: Zum Ersten konnte man in diesem Jahr am Abend des Internationalen Frauentages wieder in Präsenz zusammenkommen, auch wenn angesichts der Pandemie noch einiges zu beachten war. Eine Präsenzveranstaltung hat es zuletzt 2019 gegeben.

Landratsamt in blau und gelb

Die zweite Besonderheit ließ sich von außen bestaunen. Mit einsetzender Dunkelheit wurde das Landratsamt in Mosbach in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt, um so ein Zeichen der Solidarität und für den Frieden zu setzen. Es war Absicht, dass am Abend des Frauentages, diese Aktion auf die grausame Seite des Krieges hinweist, unter dem besonders auch Frauen und Kinder zu leiden haben.

Blau und gelb sind auch die Farben der Soroptimistinnen, einem Verein für Frauen von Frauen gegründet, der sich in der Metropolregion ehrenamtlich für deren Belange engagiert. Ihr Ableger „Verein-t“, eine Initiative in Gründung der SI-Clubs der Metropolregion Rhein-Neckar, engagiert sich gegen weibliche Genitalverstümmelung.

Er konnte als Kooperator des Abends im Foyer des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises gewonnen werden. Und zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Angelika Bronner-Blatz, für Aufklärung beim äußerst komplexen Thema dieses Abends sorgen: „Weibliche Genitalbeschneidung – Hintergründe, Hilfe und Prävention“.

Zunächst wies Bronner-Blatz auf die schädigenden Praktiken der Verstümmelung hin, die weltweit als Menschenrechtsverletzung anerkannt werden. In der Arbeit mit Bevölkerungsgruppen in denen diese Beschneidungen weit verbreitet sind, also in einem Gürtel, der sich quer durch Afrika zieht, etwa in den Ländern Burkina Faso, Senegal und Gambia, aber auch in Thailand, den Philippinen, Kurdistan und Südarabien, hat sich herausgestellt, dass der Begriff „Verstümmelung“ als stigmatisierend empfunden werde. Der Begriff „Beschneidung“ wird deshalb bevorzugt und die englische Abkürzung Female Genital Mutilation (FGM/C) erleichtert es vielen betroffenen Frauen, über dieses Thema zu sprechen.

Über die Hintergründe und Praktiken einer FGM/C informierte die Gynäkologin Dr. Ulla Hurst.

Langzeitfolgen

So gibt es unterschiedliche Arten der Verstümmelung bis hin zu Verätzungen, sie können zu massiven Langzeitfolgen für die betroffenen Frauen führen, sei es beim Abfluss von Blutungen oder dem nicht Halten können von Urin und Stuhlgang bis hin zu erheblichen Beeinträchtigungen und Gefährdungen bei Geburten für die Mutter bzw. das Kind. Außerdem kommt es häufig zum septischen Schock, da die Operationen zumeist am Boden mit nicht sterilisierten Instrumenten durchgeführt würden.

Auch in Deutschland seien geschätzt 75 000 Frauen betroffen und bis zu 20 000 Mädchen bedroht. Und im Zuge der Migrationsbewegung rückt das Thema FGM/C immer mehr in den Fokus, würden doch betroffene Frauen und Mädchen in den Kommunen und Landkreisen leben.

Eine Beschneidung findet in der Regel vor der Pubertät statt. Daher, so die Chefärztin im Ruhestand, sei Aufklärung umso wichtiger. Als Grund werden häufig gesellschaftliche Zwänge genannt, denn in manchen Kulturkreisen ist eine Heirat mit unbeschnittenen Mädchen nahezu unmöglich.

Zu entscheiden haben das die Mütter der Mädchen, die sich häufig in einem Dilemma zwischen gesellschaftlicher Ächtung ihrer Töchter oder lebenslangen negativen Folgen und Schmerzen für diese befinden. Ziel einer FGM/C sei zumeist, dass der Mann die Kontrolle behalte. Er verliere jedoch auch sein Ansehen, wenn er eine unbeschnittene Frau heirate. Erschwerend kommen noch die Praktiken der Zwangs- bzw. Frühverheiratung von Mädchen hinzu, die dann an zumeist alte Männer verkauft würden.

Dabei beschränke sich die Verstümmelung nicht auf eine Religion. Von ihr sei weder im Koran noch in der Bibel die Rede. Aber was passiert, wenn die Betroffenen nicht lesen können und es eines Vorlesers bedarf, der interpretiere, brachte Hurst die Situation auf den Punkt. Zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Ursula Horter-Weber, die von ihrer Arbeit in Burkina Faso berichtete, sehen beide nur eine Lösung: Einmal in der Prävention durch Aufklärung der Betroffenen, der Gesundheitsämter, der Bildungseinrichtungen sowie der Ärzte.

Das Thema sollte enttabuisiert werden und auch junge Männer und Väter informiert werden. Denn auch Männer würden große Bereitschaft zeigen, diese Praktiken zu beenden. Helfen würde zugleich die Sensibilisierung von Fachkräften.

Im Anschluss wurde deshalb unter anderem die Frage aus dem Publikum gestellt: „Auf was man bei Mädchen aus einem bestimmten Kulturkreis in dieser Hinsicht besonders achten müsse?“ Hellhörig solle man werden, wenn das Kind von einer Oma spräche, die zu Besuch komme oder zu der man in Urlaub fahre und von einem Fest bei dem das Mädchen schöne Kleider und Perlen bekommen würde. Denn Beschneidungen von Mädchen sind in Deutschland verboten und ein in Deutschland gemeldetes Mädchen darf dafür nicht ins Ausland gebracht werden.

Zuvor hatte bereits Landrat Dr. Achim Brötel, der sich nach Hursts lobenden Worten außerordentlich gut auf sein Grußwort vorbereitet hätte, darauf hingewiesen, dass die „Bedrohung durch eine Genitalverstümmelung als geschlechtsspezifische Verfolgung ein im Asylrecht anerkannter Fluchtgrund ist“. Außerdem werde die Verstümmelung der weiblichen Genitalien nach dem deutschen Strafgesetzbuch inzwischen als Verbrechen eingeordnet und mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr belegt.

Die Hebammen Michiko Rodenberg und Birgit Fuchs berichteten anschließend aus ihrem Arbeitsalltag im medizinischen Versorgungszentrum im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Heidelberg, das man auch unter dem Namen Patrick-Henry-Village kennt. Sie informierten die zahlreich erschienen Frauen und wenigen Männer im Foyer des Landratsamtes in Mosbach darüber, dass die meisten Frauen mit schweren Schicksalen dort einträfen. Deshalb lege man Wert auf eine Trauma sensible Begleitung der Betroffenen und eine enge Zusammenarbeit mit Gynäkologinnen, Krankenhäusern und Psychologinnen.

Bedeutung von Netzwerken

Sie hoben außerdem die Bedeutung von Netzwerken hervor, die unheimlich wichtig seien, um beispielsweise die Übernahme von Kosten in die Wege zu leiten. Angelika Bronner-Blatz schloss den Abend mit einer Nachricht in eigener Sache. Für sie war das der letzte von ihr ausgerichtete Internationale Frauentag. Sie verabschiedet sich Mitte des Jahres in die passive Altersteilzeit. hil