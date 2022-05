Neckarelz. Ein Unbekannter machte sich in der Nacht auf Sonntag an den Gullideckeln in Neckarelz zu schaffen. Gegen 0.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann, wie dieser in der Pfalzgraf-Otto-Straße und dem Franz-Roser-Platz die Abflussschächte freilegte, indem er die Gullideckel anhob. Der Unbekannte war in Begleitung einer weiteren männlichen Person und einem Mädchen.

