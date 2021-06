Gaumenfreuden und entspannte Bewegung

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Naturpark Neckartal-Odenwald veranstaltet die zweite von fünf Vespertouren am 4. Juli. Diese vereinen regionale Gaumenfreuden mit entspannter Bewegung.

Lokale Leckereien

Über den Online-Shop des Naturparks können Interessierte eine mit lokalen Leckereien zum Sofortverzehr gefüllte Vespertasche buchen. Beim Direktvermarkter ihrer Wahl holen sie die Tasche mit hofeigenen Produkten am gebuchten Termin ab. Ein lokaler Wandervorschlag, der ab Hof startet, wird der Tasche ebenfalls beiliegen.

So lassen sich während einer Pause in entspannter Atmosphäre regionale Produkte kosten.

Da jeder Betrieb die Taschen mit seinen eigenen Spezialitäten und denen seiner Partner füllt, variiert die Zusammenstellung der Produkte. Angeboten werden auch vegetarische Vespertaschen.

Bei den Wandervorschlägen ist für alle etwas dabei – von der anspruchsvolleren Route für geübte Wanderer bis zum Familienspaziergang.

Die Teilnehmer

Folgende Betriebe bieten am 4. Juli Vespertaschen an: Bäckerei Englert, Elztal; Bäckerei Fritzebeck, Seckach; Hof Edelmann, Waldbrunn; Leon Scholl Direktvermarktung, Mudau (Taschenausgabe in Eberbach); Heinrich Hof GbR, Obrigheim und Weingut Uhler & Blank, Sinsheim (Taschenausgabe in Eschelbronn).

