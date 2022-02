Gartenschuppen brannte: Feuer war schnell unter Kontrolle

Mosbach. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, im Mosbacher Birkenweg ein Brennholzverschlag und ein Komposthaufen in Brand. In der Folge griff das Feuer auf einen Gartenschuppen über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein weiteres Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Gartenschuppen wurde äußerlich beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Neben der Feuerwehr waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

