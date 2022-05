Garage ausgebrannt

Neckargerach. Eine Garage mit Holzschuppen in der Bahnhofstraße in Neckargerach ist am Freitag vollständig ausgebrannt. Mehrere in dem Gebäude abgestellt Sammlerfahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Gegen 15.45 Uhr waren zahlreiche Notrufe beim Polizeipräsidium Heilbronn und bei der Feuerwehr eingegangen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand die Garage lichterloh in Flammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer offenbar im Bereich des Holzschuppens ausgebrochen war. Die Ursache ist noch unklar. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen. Den Schaden bezifferten sie einer ersten Schätzung zufolge auf circa 160 000 Euro. Verletzte wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2