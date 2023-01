Mosbach. Ein Citroen-Lenker übersah am Mittwoch vermutlich eine 46-jährige Fußgängerin in Mosbach. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann gegen 7.30 Uhr den Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße. Dort war zu diesem Zeitpunkt die 46-Jährige unterwegs. Sie wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1