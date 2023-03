Fußgängerin in Schefflenz bei Unfall schwer verletzt

Schefflenz.. Eine 75-jährige Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Schefflenz so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen lief die Frau gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit einer weiteren Person auf einem Feldweg von Seckach kommend. Beide überquerten eine Hälfte der Bundesstraße 292 bis zu einer Verkehrsinsel. Dort blieb die Begleitung der 75-Jährigen stehen, die Seniorin übersah vermutlich einen Peugeot, der die B292 von Schefflenz kommend befuhr und betrat die Fahrbahn. Hierbei wurde sie auf den Pkw aufgeladen und über das Fahrzeug geschleudert. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

