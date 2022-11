Fünf Sportler der Johannes-Diaknie nominiert

Mosbach. Gleich fünf Sportler der Johannes-Diakonie wurden von Special Olympics Deutschland für die Weltspiele in Berlin im kommenden Jahr nominiert. Wie groß die Freude darüber ist, wurde nun bei dem Empfang im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo deutlich, zu dem der Vorstand der Johannes-Diakonie geladen hatte. Neben Martin Adel und Jörg Huber beglückwünschten dabei auch der Sportbeauftragte der Stadt Mosbach Philipp Parzer, Oliver Caruso vom Kraft-Werk Schwarzach sowie Michael Lofink, amtierender Doppel-Weltmeister im Radsport und Präsidiumsmitglied von Special Olympics Baden-Württemberg, die Nominierten. Die Weltspiele von Special Olympics versammeln vom 17. bis 25. Juni 2023 mehrere tausend Sportler mit geistiger Behinderung in Berlin. Mit fünf Aktiven sind so viele wie noch nie bei Weltspielen von der Johannes-Diakonie mit von der Partie. Teil des insgesamt 414 Sportler großen deutschen Teams sind Radfahrerin Elena Bergen, die beiden Freiwasser-Schwimmerinnen Patrizia Endres und Elke Jäger sowie Danilo Pasnicki und Frank Eser, beide Kraftdreikampf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Delegation gehören im Radsport auch Cheftrainer Martin Weber und Trainerin Lisa Bräumer. Aus den Reihen der Johannes-Diakonie werden darüber hinaus mit Claudia Geiger und Thomas Fraunholz die beiden Wettkampfmanager für Radsport und Kraftdreikampf für die Veranstalter im Einsatz sein. „Wir sind schon jetzt stolz auf euch“, gaben die beiden Vorstände Martin Adel und Jörg Huber den „Olympioniken“ mit auf den Weg. „Das ist eine tolle Leistung und Anerkennung für eure bisherigen Leistungen“, freute sich Caruso. Alle Nominierten trainieren im Kraft-Werk Schwarzach. Die Nominierungen seien ein Erfolg der Kooperation zwischen Kraft-Werk und Johannes-Diakonie. Sportbeauftragter Parzer überbrachte die Glückwünsche von Oberbürgermeister Julian Stipp. „Auf diese Nominierung in Verbindung mit der Tatsache, dass Mosbach und Schwarzach im Vorfeld der Spiele als Host Towns, also Gastgeberkommunen für internationale Sportler, ausgewählt wurden, können wir stolz sein.“ pm