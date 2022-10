„Freuen uns auf einen lebendigen Austausch“

Mosbach. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach setzt ihre Internationalisierungsstrategie weiter mit konkreten Maßnahmen um. So wurde im September eine Kooperationsvereinbarung mit der amerikanischen Central Connecticut State University (CCSU) unterzeichnet und am Montag in Kraft gesetzt. Sie ermöglicht Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Professorinnen und Professoren beider Hochschulen Aufenthalte in der jeweiligen Partnereinrichtung sowie mögliche Praktika in Unternehmen. Die Vereinbarung mit der CCSU, an der momentan mehr als 12 000 junge Menschen eingeschrieben sind, umfasst den Austausch von Studierenden, Forschenden sowie Professorinnen und Professoren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Nutzen dieser Zusammenarbeit wird sich schon bald einstellen, sind Professor Andreas Weißenbach und DHBW-Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann überzeugt. „Wir haben mit der Vereinbarung jetzt die Grundlage, um den Austausch gezielt auszugestalten. Für unsere Studierenden ist es natürlich eine tolle Aussicht, gegebenenfalls Praktika in einem amerikanischen Unternehmen machen zu können – ebenso wie für amerikanische Studierende, hier im Ländle die Strukturen und Besonderheiten deutscher Unternehmen kennenlernen zu können“, sagt die Rektorin. Zum „Austausch-Paket“ zählt aber hauptsächlich der Besuch von Lehrveranstaltungen und das generelle Hineinschnuppern in eine andere Kultur und Lebensart, was den Horizont in jedem Fall erweitert. „Das gilt natürlich auch für die Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“, so Andreas Weißenbach.

„Wir freuen uns sehr auf einen lebendigen Austausch. Reisen bildet – diese Weisheit gilt in Bildung und Wissenschaft vielleicht noch mehr als in anderen Bereichen.“