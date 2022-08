Frau in Mosbach auf offener Straße angegriffen

Mosbach. Ein Unbekannter griff am Montagnachmittag eine Frau in Mosbach auf offener Straße an und flüchtete anschließend. Gegen 13.40 Uhr war die 76-Jährige zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs, als plötzlich ein junger Mann, vermutlich ein Jugendlicher zwischen 15 und 16 Jahren, auf sie losstürmte und sie attackierte. Nach dem Angriff fiel die Frau zu Boden und der Täter trat weiter auf sie ein. Nach der Attacke rannte der Unbekannte in Richtung Martin-Butzer-Straße. Auf seiner Flucht beschädigte er zudem noch ein Straßenschild. Der Jugendliche wurde als hager beschrieben und war mit einer Jeans und einem T-Shirt bekleidet.

