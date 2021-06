Frau beleidigt und geschlagen

Mosbach. Ein 39 Jahre alter Mann hat am vergangenen Dienstag eine Frau am Bahnhof in Mosbach angegriffen. Gegen 21.45 Uhr näherte sich der Täter der Frau am Bahnsteig zu Gleis 1. Er schlug ihr ins Gesicht und beleidigte die Frau mit rassistischen Äußerungen. Anschließend mischte sich ein Passant ein, der ebenfalls rassistisch beleidigt wurde. Die Frau stieg daraufhin in die Bahn der Linie S1 ein und fuhr in Richtung Osterburken davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die geschädigte Frau sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090 zu melden. Zudem werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich an die Beamten zu wenden.

