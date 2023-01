Frau bei Unfall in Mosbach schwerst verletzt

Mosbach. Eine schwerst Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 16 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in Mosbach. Gegen 7.20 Uhr parkte eine 34-Jährige mit ihrem Ford Fiesta ordnungsgemäß am Straßenrand der Pfalzgraf-Otto-Straße, auf Höhe einer Schule und stieg aus. Vermutlich wollte die Frau noch etwas vom Rücksitz holen, weshalb sie die hintere linke Türe öffnete und diese an ihren Körper anlehnte. Zeitgleich fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Pfalzgraf-Otto-Straße in Richtung Mosbach. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste mit seinem Pkw die 34-Jährige. Durch die Kollision zog sich die Frau schwerste Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Pfalzgraf-Otto-Straße zeitweise voll gesperrt.

