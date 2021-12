Fortschritte bei der Projektentwicklung

Mosbach. In Sachen DHBW-Baukompetenzzentrum tut sich etwas, teilen die Kreis-Grünen in einer Pressemitteilung mit. Sie erinnerten daran, dass der Kreisrat im Juli für eine Resolution zur Errichtung eines Baukompetenzzentrums der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) auf dem Areal des ehemaligen Obertorzentrums in Mosbach stimmte. „Wir freuen uns über Signale vom Land, dass die Projektentwicklung voranschreitet“, freut sich der Betreuungsabgeordnete für den Neckar-Odenwald-Kreis, Erwin Köhler (Grüne).

Erste Untersuchungen bezüglich der Bemessung der DHBW Mosbach sollen im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Im Anschluss sei eine Machbarkeitsstudie zur Eruierung der aktuellen Unterbringungssituation geplant. „Ich begrüße die Prüfung des Obertorzentrums und werbe dafür, dass das Baukompetenzzentrum möglichst bald in den Etat des Staatshaushalts aufgenommen wird“, so die grüne Kreisrätin Amelie Pfeiffer.

Im künftigen Kompetenzzentrum soll klimafreundliches, innovatives Bauen gelehrt werden. „Ein solch innovativer Bau würde die Region stärken und das Thema Nachhaltigkeit im Sektor Bauen stark unterstützen“, erläutert Köhler.