Ford-Lenkerin verursacht Unfall

Obrigheim. Eine 39-jährige Ford-Lenkerin war am Freitag gegen 17.30 Uhr von Asbach in Richtung Hüffenhardt unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den entgegenkommenden Hyundai einer 43-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Da die geschädigte Hyundai-Fahrerin wendete, dem Ford hinterherfuhr und den aktuellen Standort mitteilte, konnte das flüchtende Fahrzeug kurz danach von einer Polizeistreife überprüft werden. Dabei wurde festgestellt, dass die 39-Jährige so stark alkoholisiert war, dass sie nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines waren die Folge. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

