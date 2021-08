„Folk am Neckar”: Drei Bands treten im großen Elzpark auf

Mosbach. Das beliebte Festival Folk am Neckar kann auch 2021 wegen Corona nicht stattfinden. Dieses Jahr gibt es stattdessen Folk in Concert. Nicht wie gewohnt im Burggraben, sondern im Großen Elzpark in Mosbach. Drei Bands der internationalen Folkszene werden am Samstag, 7. August ab 19.30 Uhr auf der Bühne stehen. Mit von der Partie werden sein: „Deitsch“ aus Deutschland und „Old Salt“ aus den USA und Belgien. Anstelle der ursprünglich geplanten „Old Blind Dogs“ aus Schottland wird es ein Wiedersehen mit „Larún“ geben. Die Band war 2019 schon bei Folk am Neckar zu Gast. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und in der Tourist Information Mosbach am Marktplatz, da die Nachverfolgbarkeit von Kontakten gegeben sein muss. Über print@home können Kurzentschlossene aber noch bis kurz vor Beginn der Veranstaltung Tickets online kaufen oder den QR-Code der bestätigten Eintrittskarte auf dem Handy nutzen.

