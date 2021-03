Mosbach. Einen Mercedes ohne amtliches Kennzeichen entdeckten Polizisten am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, auf der Heilbronner Straße in Mosbach. Der Fahrer des Wagens gab Gas und versuchte sich so einer Kontrolle zu entziehen. Die Flucht mit dem Fahrzeug war jedoch nur kurz und endete vor einer Schranke im Fuchslochweg. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß in Richtung Neckarzimmern. Nach wenigen Metern wurde ein 16-Jähriger festgenommen. Dieser steht im Verdacht, den Wagen gefahren zu haben. Die Beamten versuchen nun herauszufinden, um wen es sich bei dem Beifahrer des Jugendlichen handelt. Der Fahrer des Mercedes muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weil er das nicht zugelassene Fahrzeug in Betrieb genommen hat rechnen. Außerdem muss er sich wegen der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise während der Flucht verantworten.