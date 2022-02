Fahrzeug versinkt im Neckar

Gundelsheim. Der 37-jährige Lenker eines Audi RS 6 geriet am Sonntag, 13. Februar, gegen 21.15 Uhr, auf Höhe der Gemarkung Gundelsheim mit seinem Fahrzeug in den Flusslauf des Neckars. Der Mann hatte bei der dortigen Slipanlage seine Notdurft verrichtet. Nachdem er weiterfahren wollte, kam er aufgrund eines Fahrfehlers in den Neckar. Dort trieb das Fahrzeug zunächst an der Wasseroberfläche, bis es auf Höhe der Gemarkung Böttingen vollständig versank.

Der 37-Jährige schaffte es noch, sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu befreien und das Neckarufer zu erreichen. Der Mann erlitt einen Schock und war leicht unterkühlt. Der Sachschaden am neuwertigen Pkw dürfte bei rund 100 000 Euro liegen. Aufgrund der Sichtverhältnisse kann die Bergung des Fahrzeuges erst im Laufe des Montags erfolgen.

Strecke gesperrt

Da das Fahrzeug in der Fahrrinne des Neckars vermutet wird, musste die Schifffahrtsstrecke gesperrt werden. Neben den polizeilichen Einsatzkräften war die Feuerwehr unter anderem mit einem Bergungsboot und einer Drohne im Einsatz. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst konnte der 37-Jährige wieder nach Hause gehen.

