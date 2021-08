Fahrtraining für Senioren mit Pedelec in Mosbach

Mosbach. Der Kreisseniorenrat bietet in Kooperation mit der Verkehrswacht Neckar-Odenwald-Kreis und dem Bike-Center Mosbach ein Pedelec-Fahrsicherheitstraining für ältere Fahrer am Mittwoch, 15. September, von 13 bis 16 Uhr an. Treffpunkt ist im Unterrichtsraum am Verkehrsübungsplatz beim Pattberg-Schulzentrum in Neckarelz.

Verkehrsregeln werden vorgestellt

Der Nachmittag beginnt mit einem Vortrag von Polizeioberkommissar Manfred Ritzhaupt von der Verkehrswacht über wichtige und neue Verkehrsregeln, besonders für Radfahrer.

Anschließend erklärt ein Mitarbeiter der Partnerfirma Bike-Center Mosbach die herausfordernden Besonderheiten der Technik von Pedelecs und den sachgerechten Umgang damit. Dabei werden wichtige Hinweise zum Bremsen in Bezug auf das höhere Gewicht und die möglichen höheren Geschwindigkeiten beim Fahren mit diesen Fahrrädern gegeben.

Nach der Theorie folgen fahrpraktische Übungen auf dem Verkehrsübungsplatz unter Anleitung des Trainers der Verkehrswacht. Die Teilnehmer üben Anfahren und langsames Fahren in Schlangenlinien und in engen Kurven. Das Bremsen bis hin zur Notbremsung wird eine besondere Erfahrung sein.

Gruppenfahrt zum Abschluss

Den letzten Trainingsbaustein bildet eine Gruppenfahrt im öffentlichen Verkehr mit dem Ziel Bahnhof Neckarelz. Dabei werden gegenseitige Rücksichtnahme und die Beachtung wichtiger Abstandsregeln geübt. Am Bahnhof wird gezeigt und gelernt, wie man Treppen in Unterführungen und Aufzüge zum Erreichen von Zügen mit dem Pedelec nützt oder überwindet.

Urkunde für Teilnehmer

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde vom Kreisseniorenrat und der Verkehrswacht. Die Teilnehmerzahl der kostenlosen Veranstaltung ist auf zehn Personen begrenzt.