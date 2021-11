Fahrenbach: Mit 2,5 Promille im Graben gelandet

Fahrenbach. Unangepasste Geschwindigkeit und ein hoher Alkoholpegel waren vermutlich die Gründe dafür, dass am Samstag ein 42-jähriger Mercedesfahrer von der Landesstraße 525 abkam und im Graben landete. Der Mann befuhr gegen Mitternacht zunächst die Kreisstraße 3970 von Trienz kommend und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 525 nach rechts in Richtung Robern abbiegen. Wahrscheinlich war er zu schnell unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Da die Beamten des Polizeirevier Mosbach bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille, weshalb der Mann die Polizisten ins Krankenhaus begleiten musste, um dort eine Blutprobe abzugeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

