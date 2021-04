Gundelsheim. Ein Exhibitionist hat am Karfreitag gegen 19 Uhr sein Unwesen am Neckarufer im Bereich Gundelsheim-Böttingen getrieben. Der 45-Jährige entblößte sich gegenüber dem Gewann „Himmelreich“ im Genitalbereich. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei jugendliche Mädchen in seiner Nähe. Gleichzeitig wurde der Vorfall auch von einem 47-Jährigen beobachtet, der sofort die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen den Exhibitionisten noch in Tatortnähe fest.

Die Polizei sucht nun die Mädchen, die von dem Mann belästigt wurden. Sie sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein, schwarze lange Haare haben und in Gundelsheim sowie Haßmersheim wohnen. Eines der Mädchen hatte eine Decke bei sich. Die Mädchen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132/93710, zu melden.