Erster Preis für das NKG

Mosbach. Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten darf sich das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach über den Preis als erfolgreichste Schule in Baden-Württemberg freuen. Die Bedeutung des eigenen Vereins für den Heimatort, die Geschichte von Sportstätten oder die Rolle von Sportlern während des Nationalsozialismus: Dies sind nur einige der Themen, zu denen Schüler in Baden-Württemberg beim 27. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf Spurensuche gegangen sind. Insgesamt 1349 Beiträge reichten die Kinder und Jugendlichen bei der Körber-Stiftung ein und beteiligten sich einzeln oder in der Gruppe.

AdUnit urban-intext1

245 Landessiege und 250 Förderpreise werden in diesem Jahr vergeben, zudem werden die erfolgreichsten Schulen und Gruppen (ab 10 Personen) der jeweiligen Bundesländer ausgezeichnet.

In Baden-Württemberg haben 266 Schüler 115 Beiträge eingereicht. Neben den Landes- und Förderpreisträgern darf sich das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach über den Preis als erfolgreichste Schule in Baden-Württemberg freuen. Der Gruppenpreis wurde an eine Gruppe von zehn Schülern vergeben, die gemeinsam einen Sportpodcast produzierten. Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für die Recherche haben die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen sechs Monaten zu einer beeindruckenden Vielfalt von Sportthemen in ihrer Region oder Familiengeschichte geforscht. Mit der Rolle der Frau und Gleichberechtigung in der Geschichte haben sich in dieser Wettbewerbsrunde viele der jungen Forscher beschäftigt.

Als Ausgangspunkt wurden oft Sportstätten wie Stadien oder Rennbahnen in der Umgebung und ihre Bedeutung für die Menschen gewählt. Weiter wurde Sport als Mittel der politischen Propaganda oder auch Olympia als gesellschaftliches und politisches Großereignis untersucht. Das Spektrum der behandelten Sportarten gestaltete sich dabei denkbar breit: Seifenkistenrennen, Turnen, Tanzen, Reiten oder Skaten standen ebenso im Fokus wie Fußball, Handball und Tennis. Oftmals knüpften die Teilnehmenden dabei an die eigene Begeisterung für die jeweilige Sportart an.

AdUnit urban-intext2

„Dass sich trotz der außergewöhnlichen schulischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in dieser Wettbewerbsrunde bundesweit so viele Kinder und Jugendliche auf Spurensuche begeben und so vielfältige Perspektiven auf die gesellschaftliche Bedeutung des Sports in Vergangenheit und Gegenwart entwickelt haben, freut uns außerordentlich. Dankbar macht uns, dass auch dieses Mal mehrere Hundert Tutorinnen und Tutoren die eingereichten Arbeiten ehrenamtlich betreut haben“, so Gabriele Woidelko, Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik der Körber-Stiftung.

Fast die Hälfte der Beiträge wurden auf Basis von (digitalen) Archivquellen erarbeitet. Es zeigte sich, dass die Pandemie neue Chancen für die Arbeit an den Wettbewerbsbeiträgen eröffnete: die Teilnehmenden setzten verstärkt auf Online-Tools für die professionelle Umsetzung von Audioformaten und Filmen. Die erweiterten Möglichkeiten der Videotelefonie nutzen die Kinder und Jugendlichen ebenfalls für sich, sodass auch bei diesem Wettbewerb über die Hälfte der Teilnehmenden mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen hat.

AdUnit urban-intext3

Am 19. Oktober werden die Preisträger aus Baden-Württemberg im Rahmen der Landespreisverleihung im Neuen Schloss in Stuttgart ausgezeichnet. Die 245 Landessieger haben zudem die Chance, auch einen von 50 Bundespreisen zu erringen.

AdUnit urban-intext4