Ernst & Young Stiftung ehrt fünf Absolventen der DHBW für exzellente Abschlussarbeiten

Mosbach. Fünf glückliche Absolventen, fünf exzellente Masterarbeiten, fünf Mal 1000 Euro: Während einer Online-Preisverleihung ehrte die Ernst & Young Stiftung die Autoren der besten Abschlussarbeiten aus dem Fachbereich Wirtschaft des DHBW Center for Advanced Studies. Deborah Albrecht aus Weinsberg ist eine der nun preisgekrönten Graduierten.

Ihren Bachelor hat sie an der DHBW Mosbach gemacht. „Wenn man einen Weg verfolgt, dann immer mit Herzblut und mit Begeisterung für die Sache und auch mit Durchhaltevermögen – denn Erfolgt braucht ja auch Zeit.“ Michael Heller, Partner der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gratulierte jetzt allen Absolventen des Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW CAS).

Er prophezeite: „Ihr Master-Abschluss am DHBW CAS und die damit verbundenen Methodenkompetenzen und Soft Skills sind Ihre Eintrittskarte in ein erfolgreiches Berufsleben.“ Besonders freute er sich, fünf von ihnen aus dem Fachbereich Wirtschaft im Namen der Ernst & Young Stiftung einen Preis überreichen zu können.

Unter ihnen ist Deborah Albrecht aus Weinsberg, Cloud Systems Administrator bei der Gebhardt Fördertechnik GmbH. Nach ihrem Bachelor an der DHBW Mosbach hat sie nun den Dualen Master Wirtschaftsinformatik erfolgreich abgeschlossen. Für ihren Arbeitgeber administriert sie Anwendungen wie das Kundenportal, hilft den Nutzern und führt neue Systeme mit ein. Auch bei den Aktualisierungen der Programme ist sie die Ansprechpartnerin der Abteilungen. Da lag es auf der Hand, ihre Masterarbeit genau in diesem Bereich zu schreiben. Sie widmete sie der Softwarelandschaft, so dass sie der Gebhardt Fördertechnik direkt zugute kam – ein Markenkern des Dualen Masters am DHBW CAS. Die weiteren Preise gingen an Charly Neuhoff, Leiter des Bereichs Unternehmensberatung bei der WSG Wirtschaftsberatung Steuerberatungsgesellschaft mbH, im Master in Business Management – Accounting, Controlling und Steuern; Julian Kohlmann, Referent Finanzcontrolling bei der Landesbank Baden-Württemberg, im Master in Business Management – Finance; Isabel Locher, Mitarbeiterin des Arbeitsbereichs „Personalmarketing/Neue Medien“ bei der Stiftung Liebenau, im Master in Business Management – Medien und Marketing sowie an Rene Mannsberger, Product Management & Development Controller beim Unternehmen Gardena GmbH, im Master in Business Management – Accounting, Controlling und Steuern. Bild: Schmidworks

