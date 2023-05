Engagement von Roos gewürdigt

Mosbach. Mit dem Rahel Straus Preis 2023 wurde am Freitag die Mosbacherin Dorothee Roos für ihre dreißig Jahre währende Arbeit am Aufbau und Betrieb der KZ-Gedenkstätte Neckarelz sowie für ihr großes grenzüberschreitendes Engagement bei der Gründung des Verbundes der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler (Elsaß) gewürdigt.

Seit 2019 wird der Rahel-Straus-Preis von der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg im Verein Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. an besonders herausragende ehrenamtliche Arbeit in der Gedenkstättenkultur vergeben. Er ist mit 1000 Euro dotiert und wird von der Berthold Leibinger Stiftung gesponsert.

Die Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft im bundesweiten Verein Gegen Vergessen -Für Demokratie, die ehemalige Landtagsabgeordnete Birgit Kipfer, wies in ihrer Eröffnungsrede darauf hin, dass aktuell in rund vierzig Orten unseres Bundeslandes an die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur erinnert werde. Hinzu kämen weitere vierzig Erinnerungsorte der untergegangenen jüdischen Kultur. Mit dem Rahel-Straus-Preis solle die oft im verborgenen geleistete ehrenamtliche Arbeit öffentlich gewürdigt werden.

„Wer sich einlässt auf ein Gedenken an die Verbrechen der Deutschen im vergangenen Jahrhundert“ so Kipfer, „macht das aus vielerlei Gründen, aber auch, damit sich diese Verbrechen niemals wiederholen, und das geht nur mit einem demokratischen Rechtsstaat.“ Deshalb sei die Erinnerungsarbeit auch ein Beitrag für die Pflege demokratischen Bewusstseins.

In seiner Laudation über das beispielgebende Wirken von Dorothee Roos erinnerte der ehemalige Leiter des Hauses der Geschichte in Stuttgart, Prof. Dr. Thomas Schnabel, an die Entwicklung der Gedenkkultur in Baden-Württemberg, die erst richtig in den neunziger Jahren begonnen habe. Angesichts des wieder aufkeimenden Rechtsextremismus sei die Erinnerung an die Verbrechen der Deutschen im vergangenen Jahrhundert notwendiger denn je.

Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Achim Brötel sagte in seinem Grußwort. Dorothee Roos seine Unterstützung in ihrem Bemühen zu, im Landkreis einen Gedenkstättenverbund zu gründen. Er zeigte sich außerdem empört über die Untätigkeit der Gerichte angesichts unerträglicher Hassmails, die er zu diesem Thema zugesandt bekäme.