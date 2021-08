Elztaler Volkslauf startet am 19. September

Auerbach. Der 6. Elztaler Volkslauf startet in diesem Jahr am Samstag, 19. September. Im vergangenen Jahr musste er leider, wie so viele Veranstaltungen, Corona-bedingt abgesagt werden. Der Förderverein der Sportgemeinschaft Auerbach hofft auf den Zuspruch der Läufer, sich wieder auf der Strecke zu messen. Viele Hobbyläufer haben in Corona-Zeiten das Laufen neu oder wieder für sich entdeckt.

Anmeldung im Internet

Neben dem Volkslauf über eine Distanz vom zehn Kilometer wird auch ein Lauf über fünf Kilometer angeboten. Auch für Walker findet ein gewerteter Walking-Lauf mit fünf Kilometern statt. Die Voranmeldung zu den angebotenen Läufen erfolgt über die Homepage www.sg-auerbach.de. Eine Nachmeldung vor Ort wird bis 30 Minuten vor dem Start angeboten. Start des Volkslaufs ist am Sportgelände Auerbach.

Wie überall gibt es Corona-bedingt Einschränkungen und Regeln, die zu beachten sind. Diese finden sich tagesaktuell auf der Homepage der SG Auerbach.

Los geht es um 10.30 Uhr mit dem fünf Kilometer Walking. Etwas später um 11 Uhr ist der Startschuss für den Zehn-Kilometer- und den Fünf-Kilomter-Volkslauf (Änderungen vorbehalten).

Die geplanten Siegerehrungen finden ab 13 Uhr auf dem Festplatz vor der Sporthalle statt.