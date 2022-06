Eindrücke aus dem Partnerlandkreis

Mudau/Neckar-Odenwald-Kreis. Die Erinnerungen sind noch frisch und die Farbe auf den Bildern gerade getrocknet: Kunststipendiat Michael Lerche kehrte Ende Mai aus seinem vierwöchigen Via Regia-Austauschstipendium zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Partnerlandkreis Görlitz zurück.

Seine gesammelten Eindrücke, die fotografischen Impressionen sowie eindrücklichen Malereien, die in Görlitz entstanden sind, hat er in der Ausstellung „Systemwechsel“ zusammengefasst und zeigt diese ab Freitag, 1. Juli, im Restaurant „Genuss am Golfpark Mudau“ zu den Öffnungszeiten des Restaurants.

„Es war eine Zeit, in der ich Land und Leute kennenlernen durfte und Einblick in die Befindlichkeiten der Menschen dort erhalten habe. Zwischen wunderbarer Natur und tiefen Schürfwunden in der Landschaft, zwischen zerfallener Bausubstanz und liebevoll renovierten Herrenhäusern war die Spannweite der Eindrücke enorm“, berichtet der Waldbrunner Künstler über seine Zeit in Görlitz und macht gleichzeitig Lust auf seine ausgestellten Werke.

Der Künstler Michael Lerche aus dem Neckar-Odenwald-Kreis verbrachte ein vierwöchiges Via Regia-Stipendium auf Schloss Königshain im Landkreis Görlitz.

Künstleraustausch

Im Rahmen der 30-jährigen Kreispartnerschaft zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Landkreis Görlitz wurde der Künstleraustausch im letzten Jahr erstmals begangen.