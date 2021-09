Ein Ort der Freude und Fröhlichkeit

Waldbrunn. „Ein Ferienhäusle, wie cool ist das denn!“, freute sich Niklas Schaller, als er von seiner Mutter Annette Götz-Schaller erfahren hatte, dass der Ambulante Kinderhospizverein Neckar-Odenwald-Kreis im Feriendorf Waldbrunn bald ein eigenes Feriendomizil, eben das „Ferienhäusle“, an betroffene Familien vergeben kann.

Diese Anekdote erzählte Annette Götz-Schaller bei der Einweihungsfeier, die bei strahlendem Urlaubswetter am Verwaltungsgebäude der Ferienhaussiedlung am Fuße des Katzenbuckels stattfand.

Zunächst hatte die Vorsitzende des Vereins, Felizitas Zürn, zahlreiche Gäste begrüßt. Neben betreuten Kindern und deren Eltern und Geschwister waren auch viele Spender eingeladen sowie Vereins- und Vorstandsmitglieder, ohne deren Engagement die Realisierung des „Ferienhäusle“ nicht möglich gewesen wäre.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kinderhospizvereins, Meinrad Edinger, vom Caritasverband Neckar-Odenwald ließ die Entstehungsgeschichte des „Ferienhäusle“ Revue passieren. Für den Verein sei es die Einweihung und Segnung ein Feiertag. Dies passe zum zehnjährigen Bestehen des Vereins, das man aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht habe feiern können.

Zeichen der Solidarität

Nach ersten Gesprächen mit Vertretern des Feriendorfs Waldbrunn um Geschäftsführer Daniel Pauli habe man am 11. Januar 2021 den Kaufvertrag unterzeichnet und sofort mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten begonnen. Dass man die Immobilie habe erwerben können, sehe man im Verein als ein Zeichen der Solidarität, so Edinger.

Dass man auf das Engagement Waldbrunner Handwerker, großzügiger Spender, eine Crowdfunding-Aktion und den Fleiß ehrenamtlicher Helfer habe setzen können, sei „als Fügung“ hinzugekommen.

Somit könne man sich nach sechs Monaten Bauzeit über ein grundsaniertes, modernes, barrierefreies, etwa 55 Quadratmeter großes Ferienhäuschen freuen. Besonders die Bauleitung durch Vorsitzende Felizitas Zürn sei enorm gewesen, lobte Meinrad Edinger. Nun gelte es, das „Ferienhäusle“ trotz der schwierigen Lebenssituation mit Freude, Spaß und Fröhlichkeit zu erfüllen.

In ihren Grußworten brachten MdB Alois Gerig, Schirmherr Landrat Dr. Achim Brötel und Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz, ihre Begeisterung für das Projekt zum Ausdruck. Dieses Angebot sein in Deutschland ziemlich einmalig, hoben die Redner hervor.

Nach weiteren Stücken der Band „Acoustic Open“ führten Zürn und Edinger die Ehrengäste zur Immobilie. Nach einer Besichtigung wurde das „Ferienhäusle“ von Pfarrer Pavo Ivkic gesegnet. Das Domizil soll zunächst an die 50 Familien vermietet werden, die vom Ambulanten Kinderhospizverein Neckar-Odenwald betreut werden. In vielen dieser Familien gibt es Kinder, die lebensverkürzend erkrankt sind.

Auf dem Winterhauch sollen Kinder und Eltern eine Auszeit genießen und Abstand von Krankheit und Belastung gewinnen. Damit sich die Familien den Aufenthalt leisten können, will der Kinderhospizverein das „Ferienhäusle“ zum Selbstkostenpreis vermieten. Später sollen auch Familien anderer Kinderhospizvereine den Hohen Odenwald erleben dürfen.

Für Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis haben sich die Verantwortlichen des Kinderhospizvereins ganz bewusst entschieden, da die Gemeinde ganzjährig über viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten verfügt. Insbesondere die Nähe zum Familienbad Katzenbuckel-Therme war von Bedeutung. Darüber hinaus verfügt das Feriendorf über einen Abenteuerspielplatz und einen Bolzplatz. In unmittelbarer Nachbarschaft steht außerdem eine Skaterbahn zur Verfügung, und am Sportplatz in Waldkatzenbach kann ein Mountainbike-Parcours genutzt werden. Außerdem bietet die Region auf dem Winterhauch viele Wander-wege und Lehrpfade, darunter den Weg der Kristalle am Katzenbuckel.

Ausflüge zur Tropfsteinhöhle in Eberstadt, das Freilichtmuseum in Gottersdorf, der Tierpark in Schwarzach bieten sich ebenso an wie Besuche der Städte Mosbach, Eberbach oder Heidelberg. Für die betreuten Familien ist Waldbrunn außerdem in Wohnort- und auch Kliniknähe. hof